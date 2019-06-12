Менди стал игроком "Реала"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди перешел в "Реал", сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Сообщается, что контракт игрока будет действовать до 30 июня 2025 года. Футболист будет официально представлен 19 июня в 13.00 по местному времени.

В сезоне-2018/19 24-летний Ферлан Менди провел за "Лион" 44 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр