Менди стал игроком "Реала"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди перешел в "Реал", сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Сообщается, что контракт игрока будет действовать до 30 июня 2025 года. Футболист будет официально представлен 19 июня в 13.00 по местному времени.
В сезоне-2018/19 24-летний Ферлан Менди провел за "Лион" 44 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.
👉 #WelcomeMendy pic.twitter.com/HdXyDLS4hd— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 12 июня 2019 г.
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