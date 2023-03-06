Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 13:08

Мендеш предлагал «Реалу» подписать лидера «Милана» Рафаэля Леау

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника «Милана» Рафаэля Леау, предлагал услуги своего клиента мадридскому «Реалу».

Встреча между португальским агентом и представителями «Реала» произошла около месяца назад, сообщает La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что вероятность трансфера не очень высока, поскольку у «сливочных» на этой же позиции выступает Винисиус Джуниор.

В нынешнем сезоне в активе Рафаэля Леау 23 матча в итальянской Серии А, в которых он забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

Футбол
ФК Милан
ФК Реал
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
В Минобороны РФ сообщили о работе дополнительной горячей линии по СВО
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк: «Если летом у Иполе будет вариант вернуться в Россию, почему нет»
Новости
RSS RSS
Все новости