Мемфис Депай: "Я хочу перейти в такую команду, как "Реал", "Барселона", "Челси", "Манчестер Сити", "ПСЖ" или "Бавария"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай рассказал, где бы он желает продолжить карьеру. По его словам, он планирует оказаться в команде, которая действительно хочет играть в футбол.

– "Лион" – большой клуб, но не один из пяти лучших в Европе, – приводит Helden слова Депая. – Я хочу перейти в такую команду, как "Реал", "Барселона", "Челси", "Манчестер Сити", "ПСЖ" или "Бавария". Хочу оказаться в подходящем для меня городе и подходящем клубе, в команде, которая действительно хочет играть в футбол.

Депай стал игроком "Лиона" в начале 2017 года. В текущем сезоне 24-летней форвард забил 5 голов и отдал 8 результативных передач в 22 матчах чемпионата Франции. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

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