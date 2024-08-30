Медведев заявил, что переговоры со «Спартаком» по Соболеву шли лишь последние 2 недели

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал журналистам в ходе презентации форварда Александра Соболева о ходе переговоров по трансферу игрока со «Спартаком».

Ранее действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда. Соболев подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

«Футбольный мир узкий. Руководители клубов общаются между собой, часто неформально, затрагивают разные темы — иногда в шутку, иногда всерьез. Что касается переговоров, то реально переговоры прошли в течение последних двух недель. Спасибо руководству «Спартака», которое профессионально подошло к делу», — сказал Медведев.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.