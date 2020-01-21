Мбаппе высказался о возможности перехода в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе прокомментировал информацию о возможности перехода в «Реал» в конце сезона. По словам футболиста, он не думает о будущем и сосредоточен на выступлениях за парижан.

— Сейчас январь. Представьте, я что-то отвечу сейчас, — цитирует Get Spanish Football News Мбаппе. — Все будут об этом говорить, и это не пойдет на пользу «ПСЖ». Сейчас я в «ПСЖ» и на 100 процентов связан с клубом.

Я думаю об этом клубе, потому что клуб помог мне. Я перешел сюда в 18 лет. Я был талантом, но не был суперзвездой. Сейчас я суперзвезда, благодаря «ПСЖ» и сборной Франции. Мне нужно спокойно сосредоточиться на «ПСЖ». В конце сезона посмотрим. Сейчас я сфокусирован на моей игре.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за «ПСЖ» 22 матча и забил 21 мяч.