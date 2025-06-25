Футбол
25 июня, 05:15

Мбаппе поздравил Погба с переходом в «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в социальных сетях отреагировал на возможный переход Поля Погба в «Монако».

«Погбэк. Вперед, «Монако», — написал Мбаппе, разместив пост B/R Football о переходе 32-летнего француза в клуб из княжества.

Инсайдер Фабрицио Романо во вторник, 24 июня, в социальной сети X сообщил о подписании Погба с «Монако» контракта до 2027 года.

С конца 2024 года Погба является свободным агентом, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт.

В феврале 2024 года Погба был дисквалифицирован на 4 года из-за повышенного содержания тестостерона. В октябре срок дисквалификации сократили до 18 месяцев, в связи с чем 32-летний француз уже в марте 2025 года получил право выходить на поле в официальных матчах.

Поль Погба.Погба возвращается: после бана за допинг будет играть с Головиным в «Монако»
  • Adminni

    Монако решил стать реабилитационным центром? Погба, Фати... Погба еще может заиграть, в свете того, что в свое время о него вытер ноги братишка, когда в заложники взял, травма, а потом еще и дисква... наверняка желание перейти эту черную полосу и вернутся в большой футбол у него огромное, а вот Фати похоже психологически надломился после травм и играет весьма осторожно, он может стать балластом

    25.06.2025

