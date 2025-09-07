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7 сентября 2025, 16:33

Мбаппе хочет, чтобы Олисе из «Баварии» перешел в «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заинтересован в трансфере партнера по сборной Франции Майкла Олисе в мадридский клуб, сообщает Defensa Central.

По информации источника, Мбаппе лично рассказал о своем желании Олисе, выступающему за «Баварию». Также Килиан предложил кандидатуру игрока главному скауту «Реала» Юни Калафату.

23-летний Олисе выступает за «Баварию» с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 4 матча во всех турнирах и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 100 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
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