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Сегодня, 22:45

Мазрауи признался, что рад воссоединиться с тен Хагом в «Манчестер Юнайтед»

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Новичок «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи поделился эмоциями от перехода в английский клуб.

Ранее манкунианцы объявили о трансфере марокканского защитника из «Баварии» за 15 миллионов евро. Игрок подписал контракт сроком до июня 2028 года с возможностью продления еще на 1 год.

«Это невероятное чувство — быть игроком «Манчестер Юнайтед», и я не могу дождаться, когда выйду на «Олд Траффорд» в красной футболке. Я знаю, что присоединяюсь к клубу в захватывающее время; все, с кем я говорил, разделяют наши амбиции — вместе выигрывать трофеи, и я чувствую решимость добиться этого»", — цитирует Мазрауи официальный сайт клуба.

Также защитник отметил вклад нынешнего главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага в свою карьеру.

«Тен Хаг сыграл важную роль в моем развитии как игрока, поэтому очень волнительно воссоединиться с ним. Я знаю, чего он ждет от своих игроков, и я сделаю все, чтобы помочь группе добиться успеха», — добавил Мазрауи.

В сезоне-2023/24 марокканец провел за «Баварию» 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.

Источник: Официальный сайт ФК
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