"Майнц" приобрел Фернандеса у "Вест Хэма"

"Майнц" подписал полузащитника Эдимилсона Фернандеса, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Вест Хэм", а прошлый сезон провел в аренде в "Фиорентине".

Швейцарский футболист подписал с клубом четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник провел 33 матча за "Фиорентину" и забил два мяча при двух голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

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