"Майнц" приобрел Фернандеса у "Вест Хэма"

"Майнц" подписал полузащитника Эдимилсона Фернандеса, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Вест Хэм", а прошлый сезон провел в аренде в "Фиорентине".
🚨 Transfer news!— Mainz 05 English (@Mainz05en) 3 июня 2019 г.
Edimilson #Fernandes will join Mainz 05, signing a four-year deal ✍️#UpTheMainz pic.twitter.com/47J2CjD7PP
Швейцарский футболист подписал с клубом четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник провел 33 матча за "Фиорентину" и забил два мяча при двух голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.
Чемпионат Германии: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Загрузка...