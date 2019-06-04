00:15 | Футбол — Трансферы

"Майнц" приобрел Фернандеса у "Вест Хэма"

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"Майнц" подписал полузащитника Эдимилсона Фернандеса, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Вест Хэм", а прошлый сезон провел в аренде в "Фиорентине".

 

Швейцарский футболист подписал с клубом четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник провел 33 матча за "Фиорентину" и забил два мяча при двух голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

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