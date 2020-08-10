Матюиди может перейти в «Интер Майами»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 33-летнего француза претендует «Интер Майами» из МЛС. Команда Дэвида Бекхэма близка к подписанию игрока.

Ранее новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что Матюиди не входит в его планы.

Матюиди выступает за «Ювентус» с 2017 года. В минувшем сезоне француз сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил гол и сделал две голевые передачи.