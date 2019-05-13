Маттейс де Лигт: "Веду переговоры с одним из клубов, но соглашения пока нет"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт после матча с "Утрехтом" (4:1) в 34-м туре чемпионата Голландии сказал, что ведет переговоры с другим клубом.

- Не знаю, стал ли этот матч последним для меня на "Йохан Кройф Арене", - цитирует игрока Fox Sports. - Переговоры ведутся, но соглашения пока нет. С кем? Газеты пишут, выбери сам (смеется).

19-летний голландец в текущем сезоне провел 54 матча за "Аякс", забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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