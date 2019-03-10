Маттейс де Лигт: "Ливерпуль"? Трансфер может состояться"

Капитан и защитник "Аякса" Маттейс де Лигт допустил, что в будущем может перейти в "Ливерпуль", сообщает Football Espana.

– Он мог бы состояться. "Ливерпуль" – отличная команда, там играет ван Дейк. Я многому учусь у него по матчам за сборную.

Но сейчас я сосредоточен на "Аяксе". Посмотрим, что будет дальше, – приводит слова 19-летнего защитника Football Espana.

Контракт де Лигта с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне ди Лигт провел 39 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал две голевые передачи.

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