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Матиас Погба сообщил о желании брата уйти из «Манчестер Юнайтед»

16 августа 2019, 04:32

Нападающий «Сьюдад-Реаль» Матиас Погба заявил, что его брат Поль хочет сменить команду. Ранее стало известно, что «Реал» хочет подписать хавбека «Манчестер Юнайтед».

— Погба хочет уйти. Это сложная ситуация. Я не думаю, что он стоит 200 миллионов евро, но сейчас футбольный мир таков, что «МЮ» просит столько. Поль просто ждет, — цитирует El Chiringuito Погба-старшего.

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