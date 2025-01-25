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Матазо перешел из «Монако» в «Халл Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Элиот Матазо.
Фото wearehullcity.co.uk

«Монако» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Элиота Матазо в «Халл Сити». 22-летний бельгиец, который является воспитанником монегасков, подписал контракт с английским клубом до 2028 года.

«Я очень рад быть здесь и очень взволнован началом этого нового путешествия. Все произошло быстро. В «Халл Сити» очень амбициозный проект с прекрасными идеями, и я тоже очень амбициозный человек. Англия — лучшая страна для игры в футбол. Я очень рад оказаться здесь», — приводит слова Матазо пресс-служба английского клуба.

Матазо провел за «Монако» 84 матча (в том числе 7 в этом сезоне), забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

В 2022 году он вошел в список 60 игроков, номинированных на «Golden Boy».

Футбол
ФК Монако
ФК Халл Сити
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