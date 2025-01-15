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Каррера — о Кварацхелии в «ПСЖ»: «Неаполь уже немного тесноват для него»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Хвича показал, что может играть на высоком уровне. Возможно, Неаполь уже немного тесноват для него. Хотя он мог стать легендой клуба», — сказал Каррера «СЭ».

Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. В этом сезоне на счету 23-летнего футболиста 5 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Массимо Каррера
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