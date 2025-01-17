Каррера: «Хвичу точно запомнят в Неаполе»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о предстоящем переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Запомнят ли в Италии Кварацхелию? Да, конечно. Хвича стал чемпионом с «Наполи», показывал великолепную игру в первом сезоне. Его здесь точно запомнят», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

23-летний Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи за итальянский клуб во всех турнирах.