Маскерано стал игроком «Эстудиантес»
22:32
Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано стал игроком «Эстудиантес», сообщает пресс-служба клуба. 35-летний футболист договорился о переходе с президентом клуба, экс-партнером по сборной Хуаном Себастьяном Вероном.
Маскерано начал карьеру в аргентинском «Ривер Плейте», где выступал до 2005 года. После этого он уехал за границу, где выступал за бразильский «Коринтианс», английские «Вест Хэм» и «Ливерпуль», испанскую «Барселону» и китайский «Хэбэй Чайна Форчун».
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