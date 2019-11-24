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Маскерано стал игроком «Эстудиантес»

22:32
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Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано стал игроком «Эстудиантес», сообщает пресс-служба клуба. 35-летний футболист договорился о переходе с президентом клуба, экс-партнером по сборной Хуаном Себастьяном Вероном.

Маскерано начал карьеру в аргентинском «Ривер Плейте», где выступал до 2005 года. После этого он уехал за границу, где выступал за бразильский «Коринтианс», английские «Вест Хэм» и «Ливерпуль», испанскую «Барселону» и китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

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