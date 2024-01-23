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Сегодня, 17:30

Масалитин считает, что Тикнизян перейдет в «Зенит» из-за денег

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Тикнизян раскрылся в «Локомотиве». На хороших счетах находится, стал практически одним из лидеров. Он вообще мечтает уехать за рубеж. Кроме денег, в переходе в «Зенит» ничего такого нет», — сказал Масалитин корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Ранее стало известно, что «Зенит» намерен заключить с 24-летним защитником «Локомотива» контракт на 5 лет.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.

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