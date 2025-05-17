Мартинес может уйти из «Астон Виллы» в трансферное окно

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес не сдержал слез после победы над «Тоттенхэмом» в 37-м туре АПЛ. Это была последняя домашняя игра в сезоне.

По информации журналиста Гастона Эду, 32-летний аргентинец покинет команду в летнее трансферное окно. У игрока есть предложение от Саудовской Аравии и от двух европейских клубов. Мартинес не планирует уезжать на Ближний Восток, так как хочет попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2026.

В этом сезоне Мартинес сыграл 52 матча во всех турнирах и пропустил 61 гол. 15 раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности.