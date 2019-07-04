Марселу попросил "Реал" его отпустить

Защитник "Реала" Марселу намерен покинуть команду, сообщает Sport.es. Он считает, что карьера в мадридском клубе подошла к концу, несмотря на возвращение Зинедина Зидана, и попросил его отпустить. 31-летний бразилец собирается заключить последний долгосрочный контракт в карьере. Отмечается, что к нему есть интерес со стороны "ПСЖ", "Арсенала", "Ювентуса" и "Милана".

Контракт бразильца со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Марселу провел 34 матча за "Реал", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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