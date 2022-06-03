Марсело может перейти в «Марсель»

Защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру во Франции. 1 июля у 34-летнего бразильца заканчивается контракт, и игрок станет свободным агентом.

По информации Fnatik, президент «Марселя» Пабло Лонгория заинтересован в приглашении игрока сборной Бразилии.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. На его счету 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.

«Марсель» по итогам сезона-2021/22 занял второе место в чемпионате Франции, поэтому в следующем сезоне сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.