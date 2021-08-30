Марсель Забитцер: «Еще в детстве я очень гордился своей футболкой «Баварии»
17:42
Новичок «Баварии» полузащитник Марсель Забитцер прокомментировал свой переход. Ранее он выступал за «Лейпциг».
«Я очень счастлив, что буду играть за «Баварию», — цитирует Забитцера 30 августа официальный сайт клуба. — Еще будучи ребенком я очень гордился своей футболкой «Баварии». Каждый год на новый год я получал новую. Я отдам все силы ради клуба. Я хочу выиграть как можно больше матчей и, само собой, как можно больше титулов».
27-летний австриец в прошлом сезоне провел 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых передач.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/08/neuzugang-beim-fc-bayern-marcel-sabitzer-unterschreibt-bis-2025
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