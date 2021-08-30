Марсель Забитцер: «Еще в детстве я очень гордился своей футболкой «Баварии»

Новичок «Баварии» полузащитник Марсель Забитцер прокомментировал свой переход. Ранее он выступал за «Лейпциг».

«Я очень счастлив, что буду играть за «Баварию», — цитирует Забитцера 30 августа официальный сайт клуба. — Еще будучи ребенком я очень гордился своей футболкой «Баварии». Каждый год на новый год я получал новую. Я отдам все силы ради клуба. Я хочу выиграть как можно больше матчей и, само собой, как можно больше титулов».

27-летний австриец в прошлом сезоне провел 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых передач.