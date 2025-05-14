«Марсель» выкупил права на Роу

«Марсель» выкупил у «Норвича» права на вингера Джонатана Роу, который с прошлого года играет за французский клуб на правах аренды. Клуб воспользовался опцией выкупа, предусмотренной в контракте.

«Роу перейдет в «Марсель» на постоянной основе в соответствии с обязательством по выкупу, предусмотренным в соглашении между двумя клубами», — написал в соцсети X английский клуб второго дивизиона.

22-летний англичанин сыграл за «Марсель» 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.