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14 мая 2025, 05:17

«Марсель» выкупил права на Роу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Марсель» выкупил у «Норвича» права на вингера Джонатана Роу, который с прошлого года играет за французский клуб на правах аренды. Клуб воспользовался опцией выкупа, предусмотренной в контракте.

«Роу перейдет в «Марсель» на постоянной основе в соответствии с обязательством по выкупу, предусмотренным в соглашении между двумя клубами», — написал в соцсети X английский клуб второго дивизиона.

22-летний англичанин сыграл за «Марсель» 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Футбол
ФК Марсель
ФК Норвич
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