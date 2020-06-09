«Марсель» ведет переговоры с Жоау Мариу

Полузащитник Жоау Мариу, играющий на правах аренды за «Локомотив», может продолжить карьеру во Франции. По информации Transfermarkt, «Марсель» ведет переговоры с «Интером», который владеет права на игрока, об аренде 27-летнего португальца.

В сезоне-2019/20 хавбек провел 15 матчей за железнодорожников, забил один гол и сделал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Жоау Мариу в 14,5 миллиона евро.