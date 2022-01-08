«Марсель» по условиям контракта выкупит Пау Лопеса у «Ромы» за 12 млн евро
Вратарь «Марселя» Пау Лопес, арендованный у «Ромы», продолжит выступать за французский клуб, сообщает журналист Николо Скира.
27-летний испанец провел 20 официальных матчей за «Марсель». Согласно арендному соглашению, французский клуб теперь обязан выкупить игрока у «Ромы» за 12 млн евро.
В текущем сезоне Лопес провел 20 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 11 раз сыграл на ноль.
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