«Марсель» может подписать полузащитника «Байера» Адли

«Марсель» заинтересован в трансфере полузащитника «Байера» Амина Адли, сообщает L'Equipe.

По данным источника, клуб лиги 1 уже ведет предварительные переговоры по поводу перехода 25-летнего марокканца. Также игроком интересуются «Вулверхэмптон» и «Сандерленд».

В сезоне-2024/25 Адли в 28 матчах за «Байер» забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.