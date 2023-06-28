«Марсель» может подписать форварда «Арсенала» Балогуна

«Марсель» заинтересован в подписании форварда «Арсенала» Фоларина Балогуна, сообщает L'Equipe.

Отмечается, что своим преимуществом «провансальцы» видят выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24.

Ранее 21-летний игрок сборной США заявил, что больше не уйдет в аренду.

В прошедшем сезоне Балогун сыграл 39 матчей в аренде за «Реймс», забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Стоимость футболиста по данным портала Trasnfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.