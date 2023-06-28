«Марсель» может подписать форварда «Арсенала» Балогуна
«Марсель» заинтересован в подписании форварда «Арсенала» Фоларина Балогуна, сообщает L'Equipe.
Отмечается, что своим преимуществом «провансальцы» видят выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24.
Ранее 21-летний игрок сборной США заявил, что больше не уйдет в аренду.
В прошедшем сезоне Балогун сыграл 39 матчей в аренде за «Реймс», забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Стоимость футболиста по данным портала Trasnfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.
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