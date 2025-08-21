«Марсель» интересуется Паваром

«Марсель» интересуется защитником «Интера» Бенжаменом Паваром, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 29-летний француз является альтернативным вариантом для провансальцев в случае срыва переговоров с «Брюгге» по Хоэлю Ордоньесу.

Ранее сообщалось, что НЕОМ хочет заполучить игрока сборной Франции.

Действующий контракт Павара рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Павар в 38 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.