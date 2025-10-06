Футбол
Сегодня, 07:07

«Марсель» хочет арендовать нападающего «Реала» Эндрика

Павел Лопатко

«Марсель» заинтересован в подписании арендного соглашения с нападающим «Реала» Эндриком, сообщает Le10Sport.

По данным источника, переход может состояться в зимнее трансферное окно. 19-летний бразилец заинтересован в игровом времени, а в «Реале» он не является игроком основного состава, в сезоне-2025/26 не сыграл ни одной минуты.

Контракт Эндрика с мадридцами действует до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.

ФК Марсель
ФК Реал
Эндрик
«Барселона» намерена выручить за Араухо 40 миллионов евро

