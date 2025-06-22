Футбол
22 июня, 15:38

«Марсель» готов продать Унахи за 12 миллионов евро на фоне интереса от «Спартака»

Руслан Минаев

«Марсель» готов продать полузащитника Аззедина Унахи.

Как сообщает Foot Mercato, «Марсель» готов продать марокканца за 12 миллионов евро. Французский клуб не готов идти на уступки, и готов оставить игрока в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что 25-летним марокканцем интересуется «Спартак».

Унахи прошлый сезон провел в аренде в «Панатинаикосе». В 37 матчах, он забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Контракт хавбека с «Марселем» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. За «провансальцев» Унахи провел 44 матчах, забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас.

