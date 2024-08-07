«Марсель» арендовал хавбека «Интера» Карбони

«Марсель» объявил об аренде полузащитника «Интера» Валентина Карбони. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб заплатил «нерадзурри» 1 миллион евро. В контракте предусмотрена опция выкупа за 35 миллионов евро и 4 миллиона в виде бонусов.

В прошлом сезоне Карбони был арендован «Монцей». В 32 матчах, он забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 15 миллионов евро.