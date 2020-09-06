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Марсал сменил «Лион» на «Вулверхэмптон»

21:01
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Бразильский защитник Марсал стал игроком «Вулверхэмптона». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Он перешел из «Лиона».

Контракт рассчитан на два года. 31-летний бразилец в текущем сезоне успел провести один матч за «Лион». В прошлом сезоне он отыграл 25 матчей во всех турнирах и сделал один результативный пас, дойдя с командой до полуфинала Лиги чемпионов.

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