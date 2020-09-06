Марсал сменил «Лион» на «Вулверхэмптон»

Бразильский защитник Марсал стал игроком «Вулверхэмптона». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Он перешел из «Лиона».

We are delighted to welcome Mar?al as our second addition of the weekend.



??? — Wolves (@Wolves) September 6, 2020

Контракт рассчитан на два года. 31-летний бразилец в текущем сезоне успел провести один матч за «Лион». В прошлом сезоне он отыграл 25 матчей во всех турнирах и сделал один результативный пас, дойдя с командой до полуфинала Лиги чемпионов.