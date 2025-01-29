Марков перейдет из «Факела» в «Урал»

Нападающий «Факела» Евгений Марков близок к переходу в «Урал», сообщает «РБ Спорт». Сделка близка к завершению.

По информации источника, форвард подпишет контракт на 2,5 года. В ближайшее время футболист отправится на медосмотр. Клуб из Екатеринбурга активировал опцию выкупа, прописанную в контракте Маркова с воронежцами.

30-летний форвард выступает за воронежскую команду с января 2023 года. В 62 матчах он забил 15 мячей и сделоал 4 результативные передачи.