Маркос Паулу стал игроком «Атлетико»
18:03
Бразилец Марко Паулу перешел в «Атлетико», сообщает 5 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на пять лет.
?? #WelcomeMarcosPaulo— LALIGA CHAMPIONS ???? (@atletienglish) July 5, 2021
Marcos Paulo is a Red & White! ? pic.twitter.com/MdHvhM4dOP
Бразилец может сыграть на позициях левого или правого вингера, а также центрального нападающего. Ранее он выступал за «Флуминенсе».
20-летний футболист в прошедшем сезоне провел 35 матчей за «Флу» и забил пять мячей при пяти голевых передачах.
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