Маркос Паулу стал игроком «Атлетико»

Бразилец Марко Паулу перешел в «Атлетико», сообщает 5 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на пять лет.

Бразилец может сыграть на позициях левого или правого вингера, а также центрального нападающего. Ранее он выступал за «Флуминенсе».

20-летний футболист в прошедшем сезоне провел 35 матчей за «Флу» и забил пять мячей при пяти голевых передачах.