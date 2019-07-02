22:55 | Футбол — Трансферы

Маркизио может вернуться в "Ювентус"

0
Обсудить

Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в "Ювентус", утверждает Tuttosport. Накануне стало известно, что хавбек покинул "Зенит" по обоюдному согласию сторон. 

При этом источник отмечает, что 33-летний центральный хавбек в случае возвращения в родную команду будет получать ограниченное игровое время, особенно с учетом перехода Аарона Рэмси и Адриена Рабьо

Помимо "Юве", в качестве возможных вариантов продолжения карьеры Маркизио называются клубы MLS, Китая и Японии.

Маркизио - воспитанник академии "Юве", а в основной команде играл с 2006 по 2018 год. В составе "Зенита" он провел в сезоне-2018/19 15 игр и забил 2 мяча.

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ