Маркизио может продолжить карьеру в «Брешиа». Клуб предлагает хавбеку зарплату в один миллион евро за сезон

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио,который является свободным агентом, может стать игроком «Брешиа», сообщает Sky Sport Italia. По информации СМИ, итальянская команда предлагает 33-летнему футболисту контракт на два года с зарплатой в один миллион евро за сезон плюс многочисленные бонусы.

Отмечается, что Маркизио хочет получать в «Брешиа» от 2,5 до 3 миллионов евро в год. Тем не менее, итоговая зарплата итальянца будет зависеть от медицинского обследования. Ранее Маркизио перенес операцию на колене.

В прошлом сезоне хавбек выступал за «Зенит», провел 15 матчей за российский клуб и забил два гола. Стал чемпионом в составе питерской команды. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 3 миллиона евро.