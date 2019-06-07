Марина Грановская: "Челси" четко сказал Азару, что хочет его сохранить, но мы уважаем его решение"

Директор "Челси" Марина Грановская прокомментировала уход Эдена Азара в "Реал". О трансфере бельгийца было объявлено сегодня, он защищал цвета "Челси" с 2012 года.

- Мы с грустью прощаемся с Эденом, - цитирует официальный сайт "Челси" Грановскую. - Мы четко сказали ему, что хотим, чтобы он остался, но мы уважаем его решение принять новый вызов в другой стране и исполнить детскую мечту - сыграть за "Реал".

Воспоминания, которые он нам оставил, не исчезнуть. Он дал всем, кто следил за "Челси", отличное развлечение, множество побед, и мы невероятно благодарны Эдену. Он был настоящим профессионалом на протяжении всей работы в клубе. Он замечательный человек, для нас было настоящим удовольствием работать с ним. Мы с нетерпением ждем возможности снова встретить его на "Стэмфорд Бридж".