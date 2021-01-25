Marca: «Зенит» еще не выплатил 9 миллионов евро «Барселоне» за трансфер Малкома

Известная испанская газета Marca опубликовала информацию из годового отчета «Барселоны» по тратам на входящие и исходящие трансферы. В нем фигурирует сделка с «Зенитом» по переходу форварда Малкома. По информации источника, российский клуб должен заплатить каталонцам за бразильца еще 9,444 миллиона евро.

Сумма, которую «Зениту» необходимо выплатить «Барселоне», является самой большой в списке «клубов-должников». В нем также присутствуют: «Ювентус», «Хетафе», «Шальке» и другие команды.

В общей сложности испанскому клубу обязаны еще выплатить 58,75 миллионов евро. Сама «Барселона» при этом задолжала около 126 миллионов.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 19 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Данные по выплатам за трансферы из «Барселоны» в другие клубы. Фото Marca

«Барселона» должна заплатить «Ливерпулю» еще 26 миллионов евро за Коутиньо