Marca: «Зенит» еще не выплатил 9 миллионов евро «Барселоне» за трансфер Малкома
Известная испанская газета Marca опубликовала информацию из годового отчета «Барселоны» по тратам на входящие и исходящие трансферы. В нем фигурирует сделка с «Зенитом» по переходу форварда Малкома. По информации источника, российский клуб должен заплатить каталонцам за бразильца еще 9,444 миллиона евро.
Сумма, которую «Зениту» необходимо выплатить «Барселоне», является самой большой в списке «клубов-должников». В нем также присутствуют: «Ювентус», «Хетафе», «Шальке» и другие команды.
В общей сложности испанскому клубу обязаны еще выплатить 58,75 миллионов евро. Сама «Барселона» при этом задолжала около 126 миллионов.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 19 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
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