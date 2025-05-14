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14 мая 2025, 17:04

Marca: «Реалу» интересен полузащитник «Милана» Рейндерс

Руслан Минаев

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса, сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы готовы сделать предложение итальянскому клубу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Отмечается, что «Милан» может снизить цену, если клуб не попадет в еврокубки на следующий сезон.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему нидерландцу со стороны «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Рейндерс провел 51 матч, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

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ФК Милан
ФК Реал
Тиджани Рейндерс
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