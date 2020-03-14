Marca: «ПСЖ» готов продать Неймара «Барселоне» за 150 миллионов. Покупали за 222

«ПСЖ» определился с суммой, за которую он готов продать нападающего Неймара обратно «Барселоне». Как утверждает Marca, парижане требуют за бразильца 150 миллионов евро.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. По информации СМИ, форвард разочаровался во французском футболе и хочет вернуться в Испанию. О его скором возвращении в Каталонию неоднократно сообщалось прошедшим летом, но Неймар остался в Париже.