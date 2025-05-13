Marca: Хейсен хочет перейти в «Реал» и отвергает предложения других клубов

Защитник «Борнмута» Дин Хейсен заинтересован в переходе в «Реал», сообщает Marca.

По информации издания, мадридцы и топ-клубы Англии связывались с окружением игрока, но 20-летний нидерландец настроен на переход в «Реал». Отмечается, что он отвергает предложения других клубов, в частности «Челси».

Отступные в контракте Хейсена составляют 58 миллионов евро. Соглашение игрока с «Борнмутом» рассчитано до лета 2030 года. В этом сезоне на его счету 3 гола в 34 матчах.