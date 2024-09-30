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Сегодня, 18:26

Marca: Балотелли может перейти в «Интерсити» из 3-й испанской лиги

Владислав Маслов
Корреспондент
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Марио Балотелли в игре за «Сьон».
Фото Global Look Press

Экс-нападющий сборной Италии Марио Балотелли может стать игроком испанского «Интерсити». Об этом сообщает испанская Marca.

Клуб базируется в городе Сан-Хуан-де-Аликанте и выступает в 3-м по силе дивизионе Испании. После 6 матчей текущего сезона он занимает 15-е место в своей группе с 6 очками.

По информации источника, сделка еще не оформлена, но за последние несколько часов были предприняты важные шаги по подписанию 34-летнего итальянца. Если стороны договорятся, Балотелли заключит однолетний контракт с возможностью продления еще на 1 год.

Игрок находится в статусе свободного агента с лета 2024 года после завершения контракта с турецким «Адана Демирспор». Ранее СМИ сообщали, что новым клубом форварда может стать софийский ЦСКА.

Балотелли также известен по выступлениям за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу», «Марсель», «Брешию». «Монцу» и «Сьон». На его счету 36 матчей и 14 голов за сборную Италии.

Источник: Marca
Марио Балотелли
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