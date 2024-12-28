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Сегодня, 12:32

Marca: Александер-Арнолд сообщил «Ливерпулю», что хочет перейти в «Реал»

Руслан Минаев
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Трент Александер-Арнолд.
Фото AFP

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд уведомил клуб о желании перейти в «Реал», сообщает Marca.

Это произошло после того, как мерсисайдцы попытались убедить игрока продлить контракт, который рассчитан до лета 2025 года. Отмечается, что «Реал» готов приобрести игрока зимой или дождаться лета и подписать его бесплатно.

В текущем сезоне Александр-Арнольд сыграл 22 матча во всех турнирах и отдал 5 голевых передач.

Трент Александр-Арнолд
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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