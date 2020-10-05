Мануэл Фернандеш после ухода из «Краснодара» подписал контракт с «Кайсериспором»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш стал игроком «Кайсериспора», сообщает официальный сайт клуба. 34-летний полузащитник прошел медосмотр в больнице «Кайсери Аджибадем» и подписал контракт на два года.

С 2014 по 2019 год Фернандеш выступал за «Локомотив», с которым провел 132 матча, забил 33 гола во всех турнирах, выиграл чемпионат и три Кубка России.

Сезон-2019/20 хавбек отыграл за «Краснодар», проведя 14 матчей и забив 2 мяча. Летом он покинул клуб в связи с истечением срока соглашения.

Фернандеш уже имеет опыт выступления в Турции: до перехода в «Локо» он провел 3,5 сезона в «Бешикташе».