Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»

Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды. Ранее он выступал за «Ювентус». Детали сделки не разглашаются.

33-летний хорват в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Юве». Всего он провел за команду 162 матча и забил 44 мяча при 18 голевых передачах. Вместе с командой он четырежды выиграл чемпионат Италии и трижды — кубок страны, а также один раз Суперкубок Италии, доходил до финала Лиги чемпионов.

За «Аль-Духаиль» выступает бывший партнер Манджукича по «Ювентусу» Мехди Бенатиа. Главный тренер команды - Руй Фариа, бывший ассистент Жозе Моуринью в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «Манчестер Юнайтед».