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Манджукич отклонил предложение «ПСЖ»

22:19
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Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич не перейдет в «ПСЖ», сообщает сайт итальянского журналиста Джандуки Ди Марцио. Парижане ищут игрока атаки в связи с травмами Эдинсона Кавани и Кильяна Мбаппе. 33-летний хорват предпочел решать вопрос о своем будущем в спокойной обстановке, а не за несколько дней до конца трансферного окна. Зимой он может рассмотреть варианты в США, Китае и других странах.

В прошлом сезоне Манджукич провел 33 матча в футболке «Ювентуса», отличившись десятью голами и семью голевыми передачами.

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