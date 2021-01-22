Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Я тренировал Кокорина около года в «Зените» и могу сказать о нем только хорошее. Уверяю вас, Кокорин — чемпион. Благодаря его качествам он мог бы играть и за «Реал». У него утонченная работа ног, сильный удар головой и невероятная работа в подыгрыше. Но из-за травмы в марте 2018 года я потерял его. Ценность этого игрока бесспорна.

Он может делать то, что хочет, играть там, где нужно. Кокорин может быть вторым форвардом, вингером и центральным нападающим. С этой точки зрения ход «Фиорентины» очень хорош", — цитирует Манчини La Nazione.

Ранее Кокорин сообщил, что покидает расположение «Спартака» и отправляется в Италию, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «Фиорентину». Подробности сделки с итальянским клубом можно прочитать — здесь.

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года, куда перешел на правах свободного агента. Он провел в составе москвичей 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.