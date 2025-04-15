«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере форварда «Байера» Шика

Нападающий «Байера» Патрик Шик может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Патрик Бергер.

По информации источника, «МЮ» предпочел бы подписать более молодого форварда, но 29-летний чех также входит в шорт-лист клуба. Сам футболист также считает своим приоритетом переход в АПЛ. Ожидается, что «Байер» запросит за трансфер Шика 25-30 миллионов евро.

Шик выступает за «Байер» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 1 результативную передачу.