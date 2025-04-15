Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

15 апреля, 08:07

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере форварда «Байера» Шика

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Байера» Патрик Шик может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Патрик Бергер.

По информации источника, «МЮ» предпочел бы подписать более молодого форварда, но 29-летний чех также входит в шорт-лист клуба. Сам футболист также считает своим приоритетом переход в АПЛ. Ожидается, что «Байер» запросит за трансфер Шика 25-30 миллионов евро.

Шик выступает за «Байер» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Патрик Шик
Футбол
ФК Байер
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
«Реал» и «Арсенал» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов 16 апреля
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Американский блогер Пичони объяснил причину своего переезда в Россию
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
Популярное видео
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гвардиола хочет подписать Рафинью из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости