«Манчестер Юнайтед» заинтересован в хавбеке Онана — «Эвертон» запросит 60 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Эвертона» Амаду Онана, сообщает Sky Sports.

По данным источника, манкунианцы еще не делал официального предложения «ирискам». Отмечается, что ливерпульский клуб запросит за 21-летнего бельгийца около 60 миллионов фунтов стерлингов.

Онана перешел в «Эвертон» из «Лилля» летом 2022 года за 35 миллионов евро. В прошлом сезоне центральный полузащитник провел за клуб 35 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Онана в 45 миллионов евро.