«Манчестер Юнайтед» заинтересован в форварде «Боруссии» Адейеми

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, представители английского клуба уже обсудили с агентом 23-летнего немца возможный трансфер. При этом сам Адейеми хотел бы перейти в «Арсенал».

Контракт футболиста действует до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 в 10 матчах он забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.